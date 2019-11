Riaperta la statale 350 Folgaria – Val d’Astico, chiusa per una frana dovuta al Maltempo. Da domani, nei giorni lavorativi tra le ore 8 e le 18 – informa la Provincia – il transito verra’ regolato mediante un senso unico alternato, per consentire di ultimare i lavori. Permangono alcune chiusure per frane o pericolo caduta piante e sono ancora in attività alcuni cantieri per la sistemazione di frane, smottamenti o rimozione di vegetazione a bordo strada.