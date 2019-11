Maltempo Trento: stop ai mezzi pesanti da Carbonare a Lastebasse 

Dalle 19 di oggi, fino a cessata allerta, è stato istituito il divieto di transito per autotreni e autoarticolati con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sulla statale 350 di Folgaria e val D’Astico, da Carbonare di Folgaria fino a Lastebasse, al confine con il Veneto. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Servizio gestione strade della Provincia, e’ stato assunto in previsione di possibili nuove precipitazioni, per evitare che mezzi ingombranti, che dovessero fermarsi a causa della neve, possano bloccare il traffico.