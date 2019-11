Allerta Meteo, Italia investita da un’altra ondata di “maltempo tropicale”: piogge torrenziali e caldo record

L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a Pescara, Termoli, San Benedetto del Tronto e Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Palermo, Bari, Catania, Augusta, Riposto, Pisticci e Lamezia Terme, +25°C a Lecce, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Foggia, Barletta, Monopoli, Bisceglie, Scanzano Jonico, Porto Sant’Elpidio, Vieste, Rende, Bisignano, Luzzi, Gioiosa Ionica, Soverato e Rosarno, +24°C a Cagliari, Ancona, Cosenza, Roseto Capo Spulico, Brindisi, Agrigento, Sciacca, Licata, Mazara del Vallo, Noto e Lampedusa, +23°C a Rimini, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Fano, Jesi, Chieti, Senigallia, Terracina e Olbia, +22°C a Roma, Napoli, Salerno, Messina, Matera, Grosseto, Latina, Guidonia, Pomezia e Bellaria Igea Marina, +21°C a Forlì, +20°C a Firenze, La Spezia, Ravenna e Arezzo, +19°C a Bologna, Genova, Trieste, L’Aquila, Pisa, Frosinone, Campobasso, Savona e Imperia, +18°C a Padova e Siena, +17°C a Milano, Torino, Novara, Bergamo, Reggio Emilia, Treviso e Pordenone, +16°C a Venezia, Verona, Vicenza, Brescia, Parma, Mantova, Modena, Udine, Pavia, Lodi e Cremona.

Il maltempo sta colpendo ancora una volta le Regioni tirreniche e il Nord/Est. La Regione più colpita dalle piogge al momento è la Toscana, con 160mm a Careggine nelle ultime 24 ore, 150mm a Vagli di Sotto, 130mm a Badia Prataglia. Nelle prossime ore il maltempo si concentrerà nelle Regioni centrali tirreniche, lungo le dorsali appenniniche esposte a Ovest di Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con coinvolgimento anche delle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Attenzione anche ai forti venti di libeccio, che provocheranno mareggiate lungo tutte le coste tirreniche.

Domani, Mercoledì 6 Novembre, il maltempo – pur insistendo su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio – si estenderà anche al Sud, colpendo con forti piogge e temporali la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Puglia.

Contemporaneamente sui Balcani avremo piogge molto violente e abbondanti, stasera in Slovenia, Croazia e Bosnia, domani in Bosnia, Montenegro e Albania, con picchi di oltre 300mm di pioggia che inevitabilmente provocheranno pesanti fenomeni alluvionali.

