Maltempo, tempesta di scirocco sull’Italia: piogge monsoniche e caldo anomalo, è una notte tropicale [LIVE]

E’ una notte di maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a Frosinone, +16°C a Viterbo. Violenti temporali stanno risalendo proprio il Tirreno nella notte, e dopo aver flagellato ieri sera l’alto Lazio, adesso si stanno concentrando nel grossetano dove l’accumulo pluviometrico delle ultime ore ha raggiunto ben 94mm a Manciano, dove la situazione è critica. Secondo quanto si legge sulla pagina Fb dell’amministrazione comunale “il torrente Sgrilla è in piena ed è già fuori dagli argini” e le strade provinciali “sono veri e propri fiumi d’acqua“: “Non mettersi in viaggio“. Chiuse la Sr74, la Sp 101 Sgrillozzo-Vallerana la provinciale 159 direzione Pomonte. In considerazione “della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul territorio”, e’ stato “aperto il Centro operativo comunale presso il Comune di Manciano”. Il sindaco e’ in contatto con prefettura e Provincia.

Maltempo in Toscana, forte pioggia e vento nella notte a Siena [VIDEO]

In Toscana c’è preoccupazione per l’Arno che potrebbe raggiungere una piena particolarmente pericolosa per Firenze e Pisa nel corso della giornata di Domenica, quando i fenomeni temporaleschi più intensi si sposteranno al Nord, concentrandosi in modo particolare al Nord/Est. Allerta Meteo anche su Roma, dov’è in arrivo dal Tirreno un temporale molto intenso. Su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: