Maltempo Usa: in settimana il 70% Paese al gelo, allerta per 240 milioni di persone

Un’ondata di aria artica sferza gli Stati Uniti e porta in questi giorni il 70% del Paese al gelo. Oltre 240 milioni di persone sono sotto l’allerta meteo, e a partire dalle prossime ore la colonnina di mercurio precipiterà portando a toccare fino a 300 record in altrettante localita’ con temperature simili piu’ a gennaio che alla prima meta’ di novembre.

In nottata, a New York la temperatura percepita scendera’ sino a -15 gradi. Oltre la costa est, il freddo record raggiungera’ anche gli Stati del sud come la Georgia, pronta ad un crollo delle temperature nel giro di pochissime ore. E persino in alcune zone della Florida sono state emesse allerte per il gelo. Neve e ghiaccio causeranno poi condizioni di viaggio pericolose nel nord-est e nel Midwest. E a Chicago sono gia’ stati cancellati oltre 1.200 voli.