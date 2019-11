Maltempo, val Badia isolata: gli alberghi accolgono i viaggiatori

La val Badia è attualmente isolata a causa delle forti nevicate. Gran parte delle strade, anche quelle interpoderali verso le frazioni, risultano chiuse per motivi di sicurezza oppure per la caduta di alberi.

Le strade vengono liberate, se possibile, dai mezzi comunali, solo per permettere l’accesso dei mezzi d’emergenza. In caso di bisogno – informa il sindaco Giacomo Frenademetz – si sposterà il medico di servizio su mezzi dei vigili del fuoco. Agli albergatori e affittacamere e’ stata chiesta la disponibilita’ ad accogliere viaggiatori rimasti bloccati in valle.