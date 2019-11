Maltempo Valle d’Aosta: valanga su strada, chiusa regionale per Champorcher

Una valanga di lieve entità ha raggiunto il manto stradale, costringendo alla chiusura della regionale numero 2 per Champorcher, nel comune di Pontboset. La valle di Champorcher è, dunque, isolata. Oltre all’interruzione della viabilità non si registrano altre criticità, secondo quanto segnalato dalla Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta. “È una colata di acqua mista a neve, quello che ci preoccupa è ciò che potrebbe ancora scendere. Per questo abbiamo chiuso la strada con un’ordinanza. Al momento non si può percorrere la strada neanche in caso di eventuali emergenze“, spiega il sindaco di Pontboset, Paolo Chanoux. “Ho sentito il sindaco di Champorcher – aggiunge Chanoux – e mi ha riferito che ci sono alcuni turisti che avrebbero dovuto rientrare a valle nel pomeriggio. Non ci sono però situazioni di criticità per quanto riguarda la gestione degli aspetti sanitari“. La strada resterà chiusa per tutta la notte e “domani mattina faremo le valutazioni del caso“.

L’ufficio meteo regionale prevede un’attenuazione delle precipitazioni solo dalla serata di domani, domenica 24 novembre. A causa dell’elevato pericolo valanghe, inoltre, il sindaco di Valsavarenche, Giuseppe Dupont, ha disposto la chiusura dell’ultimo tratto della strada regionale della vallata, da Eaux Rousses a Pont. Qui, “non ci sono persone isolate“, afferma il primo cittadino.

Maltempo: chiuso tratto autostrada A5, Ivrea-Pont Saint Martin

Chiuso a causa del maltempo un tratto dell’autostrada A5, Torino-Aosta. “A seguito della riunione tenutasi in Prefettura e come previsto dal Piano di emergenza della frana di Quincinetto in caso di allerta rossa per criticità meteorologica, – si dice in una nota della città metropolitana – la A5 è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto Ivrea- Pont Saint Martin a partire dalle ore 17.30″.