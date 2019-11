Maltempo Veneto, frana nel vicentino: evacuate 15 persone, “forte boato, pensavamo a un terremoto”

Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta.

Evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che peraltro non risultano essere danneggiate. Per le verifiche sono arrivati i vigili del fuoco anche dal comando di Vicenza e delle altre stazioni del Vicentino.

Nella mattinata di oggi, complici il tempo sereno, si è alzato in volo anche l’elicottero dei pompieri di Venezia per monitorare la situazione, che al momento sembra sotto controllo. Ulteriori verifiche anche da parte di alcuni geologi.