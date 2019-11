Maltempo Veneto: “Il colmo della piena del Po ha una portata di 8500 mc al secondo”

“Aipo è impegnata nelle attività di monitoraggio delle arginature e dei vari tratti in cui si manifestano fenomeni di filtrazione: attualmente non ci sono situazioni particolari da segnalare”. Lo comunica Massimo Valente, ingegnere dirigente dell’Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) e responsabile per il Veneto in relazione all’attesa per la piena del Po in Polesine. Le attività di monitoraggio sono svolte con il supporto dei Volontari di Protezione Civile.

“Attualmente il colmo della piena e’ transitato dalla sezione di Cremona e sta passando verso valle con una portata di circa 8500 metri cubi al secondo – continua -. Dalle stime attuali si dovrebbe avere il colmo a Pontelagoscuro nella giornata di giovedi'”