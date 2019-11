Maltempo Veneto: neve, pioggia e blackout nel Bellunese

Il Bellunese è in queste ore stretto nella morsa di neve, pioggia e blackout elettrici in varie zone: “La situazione e’ abbastanza tranquilla e sotto controllo, perche’ il quadro meteo non e’ neanche paragonabile a quello verificatosi con Vaia” spiega il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi. “Le ultime previsioni meteo parlano di medie di 80-90 millimetri di precipitazione, con punte di 120-150 millimetri nell’arco delle 24 ore soprattutto nelle zone dell’Alpago e del Feltrino – prosegue Bortoluzzi -. Il limite della neve si sta alzando e questo provochera’ la fusione del manto bianco gia’ accumulato. In base a queste previsioni, c’e’ il codice rosso, in quanto si possono generare frane e problemi sulla rete idrografica secondaria. La rete idrografica principale non presenta problemi al momento. Non si escludono venti forti nel pomeriggio-sera. Domani il tempo dovrebbe migliorare, prima di un possibile nuovo peggioramento per domenica, quando l’evoluzione risulta ancora incerta“. Risultano black-out a macchia di leopardo in alcune zone della provincia.

La situazione valanghe e’ sotto controllo: “Arpav sta monitorando i siti valanghivi, in particolare quelli creatisi dopo il disastro di Vaia; la situazione comunque per ora e’ tranquilla. Veneto Strade ha attivato la macchina operativa e chiuso i passi Valparola, Pordoi, Falzarego e Fedaia e la Sp619. Il tratto critico tra Pieve di Livinallongo e Arabba e’ particolarmente attenzionato. Inoltre, Anas sta lavorando sulla Alemagna, per cercare di togliere la deviazione dalle gallerie del Cadore e rendere piu’ semplici i collegamenti.“