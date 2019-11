Maltempo Veneto, Zaia: “Devastazione a Porto Tolle”

Le mareggiate dei giorni scorsi hanno colpito duramente la costa polesana: danni si riscontrano in particolare nella zona di Porto Tolle, nella Sacca di Scardovari, dopo la burrasca ha colpito tutto il litorale. “Nel territorio di Porto Tolle e della costa polesana, dopo la furia dell’acqua di questi giorni, ci troviamo di fronte ad una devastazione che forse trova un unico precedente dopo la storica alluvione del 1966. So che i polesani sono già al lavoro per risollevarsi e voglio assicurare che la Regione è al loro fianco ed è impegnata perché vengano date risposte rapide,” afferma il governatore Luca Zaia. “Lo scenario attuale ci mostra come la natura si sia accanita anche lì con una forza eccezionale e paurosa, scagliandosi rovinosamente sulle attività imprenditoriali del territorio; ha lasciato uno scenario non meno apocalittico che altrove con cavane distrutte, barche squarciate e pontili fuori uso. In questa tragedia, comprendo il dolore dei cittadini che hanno subito ingenti danni, molti dei quali avevano appena rimesso in sesto la loro attività dopo la distruzione di Vaia un anno fa“.