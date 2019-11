Maltempo, acqua alta a Venezia: 40 volontari della Protezione Civile in azione

Viste le previsioni di marea il servizio Protezione civile del Comune, questa mattina, ha operato complessivamente con oltre 40 volontari. Sono stati istituiti due punti informativi a piazzale Roma e presso la stazione Santa Lucia e sono state monitorate alcune situazioni potenzialmente critiche.

A Pellestrina e al Lido di Venezia, dove erano presenti complessivamente 4 squadre di volontari, non vi sono state segnalazioni di rischi. Anche a Burano grazie anche all’attività del locale nucleo di Protezione civile, che ha messo preventivamente in sicurezza alcune abitazioni, non si è verificato alcun disagio. Per la serata odierna hanno dato la disponibilità ad operare su tutto il territorio lagunare oltre 50 volontari, mentre domani mattina ne saranno impegnati una trentina.