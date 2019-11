Maltempo Venezia: a San Servolo l’acqua abbatte di 30 metri il muro esterno

La devastante marea che ha colpito in maniera Venezia ha avuto conseguenze distruttive anche sull’isola di San Servolo. A una prima ricognizione dei danni, risultano distrutti tre pontili di attracco all’isola, ora difficilmente raggiungibile, e circa 30 metri di muro perimetrale abbattuti dalla forza delle acque e del vento.

Rilevati inoltre danneggiamenti sensibili anche alle porte e agli infissi, risultati in gran parte divelti, mentre si registrano problemi seri alla flora, con numerosi alberi abbattuti dalla potenza del vento. Risulta al momento fuori uso l’impianto elettrico della zona d’accesso all’isola.

“Arrivati in isola stamattina ci siamo trovati dinanzi a una situazione drammatica – dice l’ing. Andrea Berro Amministratore Unico di San Servolo Servizi Metropolitani -. La forza della natura e’ stata davvero incredibile, ha causato il crollo di una parte delle mura di cinta, che nel ’66 avevano retto all’acqua alta record. Stiamo gia’ lavorando per ripristinare in tempi rapidi la funzionalita’ dell’isola”. Oltre a San Servolo Servizi Metropolitani, societa’ in house della Citta’ Metropolitana di Venezia, l’isola ospita la Venice International University, una sezione distaccata dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, il Collegio Internazionale dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia, e la Fondazione Franco e Franca Basaglia.