Maltempo Venezia: “Pronti a interventi straordinari per la città gioiello”

“Due città gioiello tra le più fragili e indifese d’Italia, Venezia e Matera, sono state messe nelle ultime 24 ore a dura prova dal maltempo. Personalmente ho assicurato al Prefetto di VeneziaZappalorto tutto il sostegno del dicastero che rappresento, ed ai cittadini colpiti dall’emergenza ho offerto una interlocuzione immediata. Resteremo costante in contatto anche nelle prossime ore per individuare problematiche e soluzioni. Per il dopo emergenza siamo pronti ad interventi normativi straordinari in favore delle aree colpite”. Lo dice il sottosegretario M5S al Viminale, Carlo Sibilia.