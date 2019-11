Maltempo Venezia, tornano a suonare le sirene dell’acqua alta: nuovo picco alle 23:35, domani scuole chiuse

Mentre si attende la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, al termine della riunione operativa, stasera a Venezia sono risuonate nuovamente le sirene che preannunciano l’acqua alta. L’avviso, con due toni, riguarda la previsione di un picco di 125 centimetri alle ore 23.35.

Le scuole della parte lagunare di Venezia resteranno chiuse anche domani. Lo ha fatto sapere il Comune di Venezia mentre le sirene suonano per avvisare i cittadini della nuova marea di questa notte. Intanto, secondo quanto apprende Agi, anche la festa delle lauree prevista per venerdi’ in Piazza San Marco e’ stata sospesa.

A Pellestrina in azione quattro pompe idrauliche

In azione dal pomeriggio a Pellestrina le pompe idrauliche per liberare l’isola dall’acqua alta che ha invaso le case. Le hanno trasportate i vigili del fuoco che ha portato sull’isola della la laguna squadre provenienti da Verona, Venezia e Vicenza. Si tratta di quattro stazioni di pompaggio ad alta capacita’ che stanno lavorando in parallelo con una potenza di aspirazione di oltre 50 metri cubi al minuto.