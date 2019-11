A Venezia stamattina è tornata l’acqua alta. Secondo il Centro Previsioni del Comune, l’alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un’acqua alta a 105 cm, e anche per domani mattina è prevista un’acqua alta a 130 cm alle 10,45.