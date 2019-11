Maltempo Venezia: chiusi 2 giorni nidi e materne

Domani e dopodomani e’ sospesa l’attivita’ di nidi e scuole d’infanzia a Venezia e nelle isole della Laguna. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, viste le previsioni di possibili maree eccezionali, intorno ai 140 centimetri, dopo un vertice in Prefettura. L’attivita’ sara’ invece regolare nelle scuole del Lido, di Pellestrina e della terraferma.

Al termine del vertice in Prefettura sono stati allertati i servizi di pubblica utilita’ come la societa’ di trasporto Actv, la multiutility Veritas, Italgas ed Enelenergia, che hanno messo a disposizione squadre di pronto intervento. Le passerelle allestite dal Comune – ricorda la Prefettura – non garantiscono la transitabilita’ in caso di marea superiore ai 120 centimetri; analogamente, alcuni pontili d’attracco dei vaporetti potrebbero essere impraticabili durante il picco di marea. L’Actv potrebbe sospendere il normale servizio di trasporto acqueo. In caso di marea superiore a 120 centimetri sono utilizzabili solo il Canal Grande, il Canale di Cannaregio e Rio Novo. Verranno messi comunque a disposizione mezzi per il collegamento con le isole di Burano e Pellestrina per interventi di soccorso urgente.