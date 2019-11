Maltempo Venezia: distrutti 3 pontili e caduti 30 metri di muro perimetrale dell’isola di San Servolo

La straordinaria marea che ha colpito in maniera drammatica la città di Venezia nelle ultime ore ha avuto conseguenze anche sull’Isola di San Servolo. Distrutti tre pontili di attracco all’isola, ora difficilmente raggiungibile, e circa 30 metri di muro perimetrale abbattuti dalla forza delle acque e del vento (vedi foto della gallery scorrevole in lato). Rilevati inoltre danneggiamenti sensibili anche alle porte e agli infissi, risultati in gran parte divelti, mentre si registrano problemi seri alla flora, con numerosi alberi abbattuti dalla potenza del vento. Risulta al momento fuori uso l’impianto elettrico della zona d’accesso all’isola. E’ ancora presto per quantificare economicamente l’entità dei danni subiti dalle strutture del luogo.