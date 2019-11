Maltempo Venezia: gli uccelli della Laguna in sofferenza per le alte maree

La situazione di Venezia preoccupa su molteplici aspetti, non ultimo quello relativo all’impatto ambientale che l’acqua alta può avere sull’ecosistema di flora e fauna. Anche per gli uccelli della laguna la situazione ambientale eccezionale desta qualche preoccupazione. Lo conferma Lucio Panzarin, ornitologo e tecnico dell‘Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

L’allarme riguarda, in particolare, la colonia di 30 mila piovanelli pancianera, un uccellino che si trova normalmente nei pressi delle ‘velme’, la porzione di fondale lagunare poco profondo e normalmente sommerso, che emerge in particolari condizioni di bassa marea.

“I piovanelli – spiega Panzarin – si nutrono dei vermi che trovano nelle ‘velme’ – se l’acqua si innalza tanto, come in questi giorni, per loro diventa difficile trovare cibo”. Gestita la fase dell’emergenza, bisognerà poi capire se le mareggiate e il forte vento che hanno interessato i litorali del veneziano possano aver messo a rischio altre specie come il fratino, un uccello protetto a rischio di estinzione. “Sceglie per sua sfortuna proprio le spiagge per nidificare – sottolinea Panzarin – .Dovremo capire cosa è accaduto in questi giorni”.

