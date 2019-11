Maltempo, vento forte a Imperia: ‘vola’ l’impalcatura del teatro

A causa del forte vento, è crollata nel pomeriggio la copertura dell’impalcatura installata intorno al teatro Cavour di via Cascione a Imperia, da mesi oggetto di lavori di ristrutturazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento centrale, intervenuti per rimuovere i detriti.

Il crollo non ha causato feriti: il personale sanitario del 118 ha assistito e accompagnato in ospedale una donna in stato di choc che ha assistito alla scena. Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco della provincia di Imperia legati a problemi generati dalle raffiche di vento.

Molte soprattutto le chiamate per rami e alberi pericolanti. Una avaria e la forza della mareggiata sarebbero invece la causa del semi-affondamento di uno yacht battente bandiera portoghese, il cui comandante, per chiedere aiuto, ha fatto rotta all’interno di Portosole. Anche in questo caso, oltre a ormeggiatori e guardia costiera, sono intervenuti i vigili del fuoco.

“Ho sentito rumore e visto il ponteggio muoversi sempre di piu’. Ho urlato alla gente di spostarsi. Poi il ponteggio si e’ piegato su se stesso ed e’ planato giu’, sulla strada”. E’ la testimonianza di Marco Rimbaudo, dipendente del Cinema Centrale che si trova a pochi metri dal teatro Cavour di Imperia. E’ probabilmente grazie a lui se nel bilancio di quella che poteva essere una tragedia non si contano feriti, ma solo una donna soccorsa in stato di choc.

L’amministrazione comunale rende noto che “una ditta e’ stata incaricata di rimuovere l’impalcatura di copertura provvisoria del teatro Cavour e di mettere in sicurezza l’area. Gia’ dagli istanti successivi all’accaduto un ingegnere del Comune e’ presente sul luogo per coordinare le attivita’ di sgombero e messa in sicurezza dell’area”. Dal Comune fanno inoltre sapere che “e’ stata avviata una fase di verifica dello stato dei ponteggi in opera al fine di accertarne la stabilita’ e consentire la prosecuzione dei lavori”. L’amministrazione conclude “esprimendo vicinanza alla signora soccorsa a seguito del fatto e si riserva di intraprendere ogni azione a propria tutela e di quanti coinvolti”