Maltempo, vento forte: disagi nei collegamenti Termoli-Tremiti e nel Golfo di Napoli

Il forte vento che in queste ore spira nel Tirreno Meridionale sta determinando la sospensione di numerose corse di aliscafi e navi per Ischia e Procida: da metà mattinata i mezzi veloci per le due isole sono rimasti fermi nei porti, navigano a singhiozzo invece le navi. Il vento rende problematici anche i collegamenti marittimi effettuati con navi traghetto.

Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia): la motonave merci e passeggeri “Isola di Capraia” oggi non ha effettuato il viaggio verso le Diomedee rimanendo in porto. La Capitaneria ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla serata: prevede mare mosso e vento di sud-est forza 8.