Disagi nell’erogazione idrica nella zona di Castelvetrano, nel Trapanese. A causa delle abbondanti piogge di ieri, infatti, si è registrato un distacco elettrico delle pompe di rilancio di Bresciana, causando difficoltà nell’erogazione in tutto il territorio comunale. Per mitigare il disagio, il Comune si è rivolto a Siciliacque per una fornitura straordinaria. Tecnici comunali al lavoro per risolvere il problema.