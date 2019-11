Manovra: Confcommercio, discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve problemi

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve certo i problemi strutturali del commercio”. Cosi Enrico Postacchini membro di giunta di Confcommercio delegato alle politiche commerciali sul tema delle aperture domenicali. “Servono – continua – politiche attive per ridare fiato ad un settore che ha bisogno di strumenti nuovi e innovativi, serve modificare la disciplina del commercio elettronico per garantire parità di regole nel fare impresa, leggasi web tax, progettare una nuova programmazione commerciale che faccia perno sulla rigenerazione urbana, diffondere l’uso degli strumenti elettronici di pagamento, offrire alle imprese strumenti di flessibilità per l’attività lavorativa”.

Su questo tema, di cui esiste un documento unitario delle principali forze di rappresentanza del mondo della distribuzione, conclude Postacchini, “bisogna mantenere un atteggiamento di confronto realistico e concreto per evitare di danneggiare le imprese che peraltro assicurano ai propri dipendenti un contratto moderno con ampie garanzie per il lavoro nei giorni domenicali e festivi”.