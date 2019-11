Manovra: Gualtieri, ‘da Iv emendamento bandiera su Quota 100’

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “E’ uno di quei emendamenti bandiera che servono a segnalare una posizione, ma non è pregiudiziale. La manovra è stato votata anche dai ministri di Italia Viva. E’ un emendamento che segnala una loro posizione ma che naturalmente non sarà approvato e non avrà ripercussioni sulla vita del governo”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7 in merito all’emendamento presentato da Italia Viva che prevede l’abolizione di Quota 100.