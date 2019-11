Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Questa non è una contro manovra”. Lo dice Matteo Renzi a Torino dove verranno presentate alcune proposte in tema di infrastrutture da parte di Italia Viva. Sulla manovra, Renzi aggiunge: “Nelle prossime settimane i parlamentari di Italia Viva faranno di tutto per evitare microbalzelli che non servono a niente”.