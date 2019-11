Manovra: Veltroni, ‘tasse? governo ha evitato tassa micidiale, cioè rialzo Iva’

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Governo delle tasse? “Forse ci si dimentica che se questo governo non avesse fatto la manovra che ha fatto, si sarebbe avuto il rialzo dell’Iva e quella sì sarebbe stata tassa micidiale lasciata dal governo precedente”. Lo ha detto Walter Veltroni a Di Martedì su La7.

“Forse -aggiunge- lo sforzo che andava fatto era in direzione del lavoro, le risorse disponibili dal mio punto di vista andavano messe per un intervento sul cuneo fiscale”.