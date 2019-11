Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Nella manovra si fa una “scelta rivoluzionaria nel campo della sanità”. Così il segretario dem Nicola Zingaretti in conferenza stampa sulla manovra al Senato. L’Italia “può guardare al futuro con fiducia”, sapendo che la stagione sarà lunga” ma “il paese si rimette in cammino”, aggiunge sottolineando che il ddl va in generale verso una maggiore equità.