Marte: primi indizi di ossigeno nell’atmosfera del Pianeta Rosso, mistero sull’origine

La NASA ha scoperto per la prima volta indizi della presenza di ossigeno su Marte, nella sua tenue atmosfera.

La rilevazione è avvenuta al di sopra del cratere Gale, ad opera del rover Curiosity, sul Pianeta Rosso dall’agosto 2012.

Gli strumenti del laboratorio hanno misurato negli ultimi 3 anni marziani, pari a circa 6 anni terrestri, i cambiamenti stagionali dei gas nel cielo sopra il celebre cratere. A sorpresa, si sono registrate variazioni stagionali di molecole di ossigeno.

Gli scienziati di Curiosity, coordinati da Melissa Trainer, del Goddard Space Flight Center della Nasa, hanno pubblicato i risultati sulla rivista Journal of Geophysical Research: Planets. Le analisi sono state effettuate dal laboratorio di Curiosity, Sam (Sample Analysis at Mars).

L’ossigeno marziano sembra comportarsi come il metano: i livelli sono molto bassi nel periodo invernale ma aumentano in primavera ed estate. I ricercatori NASA non hanno al momento una spiegazione e Curiosity non ha gli strumenti per dissipare i dubbi. Maggiori dettagli potranno arrivare da due missioni future: ExoMars 2020 dell’ESA e Mars 2020 della NASA.