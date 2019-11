Matilde Hidalgo de Procel: oggi Google dedica un doodle a una donna straordinaria

Oggi, 21 Novembre 2019, Google dedica un doodle a Matilde Hidalgo de Procel, medico, poeta e attivista ecuadoriana.

Matilde Hidalgo è stata la prima donna a ricevere un dottorato in medicina, il 21 Novembre 1921, ed è stata la prima a esercitare il diritto di voto in Ecuador.

Ha combattuto per il riconoscimento dei diritti femminili, ed è attualmente riconosciuta come una delle donne più importanti della storia ecuadoriana.

Firmando il registro degli elettori nel 1924, Procel pose le basi per diventare una pioniera: quando il Consiglio di Stato mise in dubbio il suo diritto di voto, sottolineò che la Costituzione dell’Ecuador non menzionava il genere come requisito per il voto, solo cittadinanza, età e alfabetizzazione. La sua argomentazione venne confermata da un voto unanime e in questo modo sia Procel che l’Ecuador sono passati alla storia.

Dopo una vita di leadership e lotta per il riconoscimento dei diritti delle donne, Procel corse per cariche pubbliche e venne eletta nel 1941. Il governo ecuadoriano le conferì la medaglia al merito e la medaglia Public Health, mentre la sua città natale di Loja ha istituito un museo in suo onore.