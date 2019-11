Maxi evacuazione a Brindisi per il disinnesco di una bomba: oltre 50 mila persone dovranno lasciare la propria abitazione

E’ partito il conto alla rovescia per tutte le operazioni necessarie al disinnesco dell’ordigno bellico venuto alla luce il 2 novembre scorso, durante i lavori di scavo nell’area esterna antistante la multisala Andromda, nel rione Bozzano di Brindisi. Come stabilito nell’ultima riunione in Prefettura, le operazioni si svolgeranno domenica 15 dicembre ed all’opera saranno gli specialisti dell’11 Reggimento Guastatori di Foggia. Quella domenica, gia’ dalle prime ore del mattino, i 53.669 residenti nelle zone indicate nella mappa della citta’ come “rossa” e “gialla” dovranno lasciare le abitazioni a scopo precauzionale.

Intanto e’ attivo da oggi, presso il Comune di Brindisi un numero utile (0831 229888) “per le persone che necessitano di assistenza durante l’evacuazione della citta’, prevista il 15 dicembre, e che non sono gia’ assistite dall’Asl”. Lo ha ufficializzato lo stesso ente locale specificando che “i cittadini che hanno difficolta’ a lasciare le loro case in autonomia e che non hanno un posto in cui attendere i tempi previsti per il disinnesco dell’ordigno bellico, potranno usufruire delle 14 Aree di Accoglienza in cui potranno anche ricevere assistenza ambientale”. Dal Comune di Brindisi spiegano ancora che “in questa prima fase il numero sara’ attivo, con quattro operatori, dalle ore 9 alle 12, dal lunedi’ al venerdi’, esclusivamente per raccogliere le informazioni necessarie all’assistenza di coloro che hanno la necessita’ di essere assistititi. Gli operatori che risponderanno al telefono – si spiega ancora – chiederanno le seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo (via, numero civico, piano, presenza di ascensore), componenti del nucleo familiare/assistenza, specifiche necessita’ (farmaci, ecc), telefono, altro contatto, annotazioni varie (animali domestici: tipo e taglia, ecc)”.

Questo perche’ “i dati saranno incrociati con quelli gia’ in possesso dalla Asl di Brindisi e tutti coloro che necessitano di assistenza da parte del Comune saranno ricontattati con le istruzioni di preparazione”. La bomba d’aereo modello MK V SAP 500 libbre di fabbricazione inglese, pesa 226,80 chili: all’interno c’e’ un esplosivo di caricamento di 40,87 chili di tritolo. “Lasciarla li’ dove e’ stata trovata e dove e’ sempre stata non sarebbe stato possibile – hanno detto i partecipanti a conclusione degli incontri in Prefettura -. Cosi’ come non sarebbe stato possibile spostare piu’ avanti il disinnesco perche’ avrebbe significato allungare il periodo di suspence per una citta'”. In un primo momento, infatti, si era addirittura pensato di intervenire domenica 22 dicembre, ma tutto e’ stato anticipato di una settimana appunto per consentire un minimo di attivita’ ai tanti operatori economici nell’ultima domenica che precede le feste di Natale.