Meteo, allerta Estofex per la Sardegna e il Tirreno: attenzione a nubifragi, forte vento e tornado

Allerta Meteo – Dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha visto pesantemente colpite le regioni meridionali e il Nord-Est, con Venezia in ginocchio per una marea record, sta per iniziare una nuova fase di maltempo che farà sentire i suoi primi effetti sulla Sardegna. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un livello 1 per Sardegna, Corsica e Mar Tirreno principalmente per forti raffiche di vento, tornado e nubifragi.

Livello 1 per Cipro e Mediterraneo orientale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 1 anche per Mar Egeo e aree circostanti principalmente per nubifragi e trombe marine.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, venerdì 15 novembre.

Un’intensa depressione è posizionata sull’Europa occidentale, producendo un forte jet streak sudoccidentale sul Mediterraneo occidentale e settentrionale. Una depressione ad onda breve si solleva verso il Mar Egeo. Sulla maggior parte dell’Europa è presente una debole umidità dei bassi livelli, ad eccezione di alcune parti del Mediterraneo e del Mar Nero e lungo un limite frontale dai Balcani agli stati baltici. Forti lapse rates si sovrappongono ad un’abbondante umidità sul Mediterraneo orientale e il Mar Nero occidentale.

Sardegna, Corsica e Mar Tirreno

Un’intrusione in vorticità potenziale si muove sul Mediterraneo occidentale alla fine del periodo indicato. Influenza una massa d’aria umida situata ad est di Corsica e Sardegna. Il CAPE aumenterà a causa dei lapse rates in aumento e sono previsti circa 500J/Kg. Si prevede che le tempeste si organizzino linearmente lungo un limite frontale. La minaccia principale saranno i nubifragi. Tuttavia, considerato il forte shear verticale del vento e anche i forti venti ai bassi livelli, sono previsti forti raffiche di vento e tornado. La minaccia è limitata dal CAPE piuttosto debole.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi colpirà Sardegna e Tirreno. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

