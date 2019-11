Meteo Italia, la situazione: caldo anomalo in tutto il Paese, forte vento di ponente e piogge nel basso Tirreno

Fa decisamente caldo anche oggi su gran parte d’Italia, in tutto il Sud e nelle Regioni Adriatiche, con temperature che hanno già raggiunto +21°C a Bari, Barletta, Bisceglie e Vieste, +20°C a Lecce, Brindisi, Olbia, Cerignola, Manfredonia e Termoli, +19°C a Napoli, Palermo, Catania, Cagliari, Pescara, Siracusa, Reggio Calabria, Taranto, Salerno, Foggia, Alghero e Lamezia Terme, +18°C a Roma, Genova, Imperia, La Spezia, Cosenza, Rimini, Pesaro, Fano e Senigallia. Nel primo pomeriggio toccheremo i valori massimi, che saranno ancora più alti. Ma tornerà anche il maltempo, con forti piogge nel basso Tirreno tra Campania e Calabria, dove continuerà a piovere anche domani, Venerdì 29 Novembre. Attenzione anche ai forti venti di ponente che tra stasera e domani si intensificheranno su tutt’Italia provocando mareggiate in modo particolare sui litorali tirrenici.

Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR con le previsioni di piogge, temperature e venti fino a domani sera, consultabili sfogliando la gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: