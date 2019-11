Meteo Italia, forte maltempo e intense nevicate: tempesta di fulmini in Liguria, blackout in Piemonte

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è risvegliata imbiancata, con 40 centimetri di neve al suolo registrati a Feisoglio, 25 a Priero e 5 centimetri a Cuneo e Boves.

In Piemonte si segnalano in queste ore linee ferroviarie sospese, black-out nell’erogazione dell’elettricità per la caduta di alberi sui fili, difficoltà sulle strade. Le piante, ancora coperte di foglie, vengono schiantate dal peso della neve. La ferrovia ‘Vigezzina’ e’ ferma nella tratta italiana, fra Domodossola e il confine di ponte Ribellasca; sospesa la circolazione fra Acqui (Alessandria) e San Giuseppe di Cairo (Savona). Alcuni abitanti della frazione Roncaccio di Cravagliana, in Alta Valsesia (Vercelli) sono rimasti isolati per alcune ore a causa di alberi appesantiti e piegati sulla strada. Uncem (Unione dei comuni montani) segnala “migliaia di distacchi” nell’erogazione di energia elettrica in provincia di Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola. La neve e’ caduta fino a 400-500 nella provincia di Cuneo: 7 cm nel capoluogo; nelle vallate ossolane fino a 70-100 cm. Oltre il mezzo metro lo spessore a Limone Piemonte (Cuneo), 76 a Sauze d’Oulx (Torino).

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco sulla superstrada dell’Ossola, per la caduta di piante che hanno reso difficile la circolazione tra il confine stradale di Iselle di Trasquera e l’uscita della statale 33 di Piedimulera.

Nel Vercellese Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti nella notte sulla provinciale 299 tra Pila e Piode, in Valsesia, per liberare la strada da alberi caduti a causa delle abbondanti nevicate. Interventi dei vigili del fuoco in provincia di Alessandria, nell’Acquese e nell’Ovadese, al confine con la Liguria. Nella vallata dell’Erro e nella zona di Spigno Monferrato rimozione e messa in sicurezza di alberi caduti in strada o diventati pericolanti per le precipitazioni.

La situazione torna critica anche in vaste zone dell’Alto Adige, soprattutto sulle Dolomiti: potrebbero cadere fino a 80 cm di neve, che si aggiungono a quella già caduta nei giorni scorsi, ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A rendere particolarmente problematica la situazione è che la neve è bagnata e pesante e si rischiano nuovi schianti di alberi.

Fiocchi bianchi stanno cadendo attorno ai 1000 metri. Fino a ieri sera erano ancora 2.000 le utenze senza corrente. La protezione civile da ieri pomeriggio ha portato l’allerta al livello bravo (arancione). Nel corso della giornata il limite delle nevicate potrebbe scendere anche a 500 metri e a quote piu’ alte cadere ulteriori 70 centimetri di neve. Sulle strade di montagne e’ necessaria l’attrezzatura invernale. Chiusi per motivi di sicurezza i passi dolomitici, Gardena, Sella, Pordoi, Valparola, Falzarego e Furcia, ma anche Giovo e Pennes.

Pioggia sul fondovalle e fitte nevicate sopra i 1.700 metri di quota: riprese le precipitazioni piovose e nevose in Valtellina e Valchiavenna che mantengono alta l’allerta nelle zone dei dissesti, in particolare quelli della Val Genasca e del Ruinon, da anni monitorati da Arpa Lombardia.

L’allerta arancione per piogge e temporali sul centro della Liguria è terminata alle 8.

Nella notte abbondanti precipitazioni si sono accompagnate ad una vera e propria tempesta di fulmini sull’area di Genova: intorno alle 23 un fulmine ha addirittura spento la Lanterna. La neve si è concentrata nell’entroterra savonese: il manto ha toccato i 15 cm nei punti più alti. Fiocchi anche in Valle Stura.

A Genova, due persone sono state evacuate a causa di un muraglione pericolante reso instabile da una importante infiltrazione di acqua per l’abbondante pioggia. Chiusa la statale 13 a Creto per una frana. Numerose frane si registrano nella zona del Tigullio, dove si è verificata una forte mareggiata. Disagi alla circolazione dei treni per un guasto agli impianti tra Campo Ligure e Mele sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme.

A Santa Margherita Ligure le onde hanno scavalcato la diga foranea, ancora sotto osservazione per i danni patiti nella mareggiata dell’ottobre 2018. A San Michele di Pagana, frazione di Rapallo, ghiaia e detriti hanno invaso strade e esercizi commerciali. Molti alberi sono stati abbattuti dal vento tra Sestri Levante e Castiglione Chiavarese.

In via Goethe, a Sanremo, è franata la strada dov’erano parcheggiati alcuni veicoli: un’auto e un furgone sono rimasti in bilico. In via Bandette, a Ventimiglia, la strada e’ stata sommersa da una ondata di fango e di terra, in seguito allo smottamento dalla collina.