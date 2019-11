Meteo, la notte più fredda dell’autunno prima della “Settimana dei Cicloni”: temperature minime quasi invernali

Temperature minime quasi invernali stamattina in tutt’Italia: è stata la notte più fredda dell’autunno, nonchè la più fredda degli ultimi sei mesi, in tutt’Italia con gelate nei fondovalle alpini, temperature vicinissime allo zero anche in molte località della pianura padana, e valori a una cifra persino sulle isole e al profondo Sud. Il cielo quasi completamente sgombero da nubi e l’arrivo di aria fresca da Nord/Ovest ha favorito un’inversione termica che ha portato la colonnina di mercurio a determinare un piccolo e veloce assaggio d’inverno all’alba di oggi e nella scorsa notte in tutt’Italia, dopo che Venerdì si erano verificate le prime importanti nevicate della stagione sull’arco alpino.

Ecco le temperature minime delle principali località del nostro Paese:

-1°C a Bolzano e Aosta

a Bolzano e Aosta 0°C a Belluno e Sondrio

a Belluno e Sondrio +1°C a Vicenza e Domodossola

a Vicenza e Domodossola +2°C a Varese, Trento, Rovereto, Lendinara, Inveruno, Lesmo, Rescaldina e Bussero

a Varese, Trento, Rovereto, Lendinara, Inveruno, Lesmo, Rescaldina e Bussero +3°C a Vercelli, Treviso, Rovigo, Rosolina, Portogruaro, Eraclea, Ferrara, Arezzo, Amatrice, Lomazzo, Bollate, Pordenone, Senago e Magenta

a Vercelli, Treviso, Rovigo, Rosolina, Portogruaro, Eraclea, Ferrara, Arezzo, Amatrice, Lomazzo, Bollate, Pordenone, Senago e Magenta +4°C a Padova, Bergamo, L’Aquila, Pavia, Siena, Lucca, Pistoia, Cinisello Balsamo, Jesolo, Monfalcone, Cormons e Abbiategrasso,

a Padova, Bergamo, L’Aquila, Pavia, Siena, Lucca, Pistoia, Cinisello Balsamo, Jesolo, Monfalcone, Cormons e Abbiategrasso, +5°C a Milano, Torino, Firenze, Verona, Brescia, Novara, Pisa, Mantova, Udine, Lodi, Monza, Cremona, Como, Empoli, Ronciglione, Acquapendente, Montefiascone, Campobasso, Satriano di Lucania, San Severino Lucano, Rho, Cuneo, Biella, Casale Monferrato, Serra San Bruno, Faenza e Imola

a Milano, Torino, Firenze, Verona, Brescia, Novara, Pisa, Mantova, Udine, Lodi, Monza, Cremona, Como, Empoli, Ronciglione, Acquapendente, Montefiascone, Campobasso, Satriano di Lucania, San Severino Lucano, Rho, Cuneo, Biella, Casale Monferrato, Serra San Bruno, Faenza e Imola +6°C a Bologna, Modena, Ravenna, Sassari, Reggio Emilia, Grosseto, Orvieto, Capalbio, Viggiano, Asti, Alessandria, Piacenza, Forlì, Sassuolo e Maranello

a Bologna, Modena, Ravenna, Sassari, Reggio Emilia, Grosseto, Orvieto, Capalbio, Viggiano, Asti, Alessandria, Piacenza, Forlì, Sassuolo e Maranello +7°C a Venezia, Parma, Siracusa, Ragusa, La Spezia, Viterbo, Latina, Frosinone, Avellino, Terracina, Anagni, Ferentino, Caltanissetta, Martina Franca, Acquaviva delle Fonti e Ventimiglia

a Venezia, Parma, Siracusa, Ragusa, La Spezia, Viterbo, Latina, Frosinone, Avellino, Terracina, Anagni, Ferentino, Caltanissetta, Martina Franca, Acquaviva delle Fonti e Ventimiglia +8°C a Genova, Matera, Rimini, Benevento, Chiavari, Olbia, Iglesias, Oristano, Caltagirone, Mercato San Severino, Padula, Tarquinia, Alberobello, Putignano, Noci e Portoferraio

a Genova, Matera, Rimini, Benevento, Chiavari, Olbia, Iglesias, Oristano, Caltagirone, Mercato San Severino, Padula, Tarquinia, Alberobello, Putignano, Noci e Portoferraio +9°C a Roma, Cagliari, Trieste, Savona, Caserta, Ancona, Cosenza, Vibo Valentia, Imperia, Fasano, Cisternino, Locorotondo, Tivoli, Guidonia, Francavilla Fontana, Latiano, San Pancrazio Salentino, Torre del Greco, Nola, Cava de’Tirreni, Nocera Inferiore, Pisticci, Tursi, Miglionico e Jesi

a Roma, Cagliari, Trieste, Savona, Caserta, Ancona, Cosenza, Vibo Valentia, Imperia, Fasano, Cisternino, Locorotondo, Tivoli, Guidonia, Francavilla Fontana, Latiano, San Pancrazio Salentino, Torre del Greco, Nola, Cava de’Tirreni, Nocera Inferiore, Pisticci, Tursi, Miglionico e Jesi +10°C a Napoli, Catania, Pescara, Catanzaro, Acireale, Modica, Sciacca, Foggia, Maratea, Rende, Corigliano Calabro, Cittanova, Gioiosa Jonica, Battipaglia, Fano e Senigallia

a Napoli, Catania, Pescara, Catanzaro, Acireale, Modica, Sciacca, Foggia, Maratea, Rende, Corigliano Calabro, Cittanova, Gioiosa Jonica, Battipaglia, Fano e Senigallia +11°C a Bari, Salerno, Trapani, Licata, Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Pozzuoli, Ischia, Termoli, Cerignola, Bisceglie, Barletta, Brindisi, Monopoli, Vieste, Veglie, Tuglie e Spongano

a Bari, Salerno, Trapani, Licata, Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Pozzuoli, Ischia, Termoli, Cerignola, Bisceglie, Barletta, Brindisi, Monopoli, Vieste, Veglie, Tuglie e Spongano +12°C a Palermo, Reggio Calabria, Lecce, Taranto e Scanzano Jonico

a Palermo, Reggio Calabria, Lecce, Taranto e Scanzano Jonico +13°C a Messina

a Messina +14°C a Crotone

Nei prossimi giorni farà decisamente più caldo. Già adesso, mentre scriviamo, le temperature sono sensibilmente aumentate su valori quasi primaverili. Ma quella entrante sarà una settimana tipicamente autunnale, con almeno due violenti cicloni in transito sull’Italia al punto da provocare fenomeni di maltempo molto violenti in tutto il Paese. Però farà relativamente caldo rispetto al periodo, per le correnti umide di scirocco provenienti dal nord Africa. Almeno fino al 20 Novembre non avremo notti più fredde di quella appena passata.

