Meteo Novembre, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: precipitazioni sopra la media al Centro-Nord fino a metà mese

Mentre ci avviamo verso il primo weekend di novembre all’insegna del maltempo, con la Protezione Civile che ha emanato la sua allerta, il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato la sua tendenza mensile. Sembra che fino a metà novembre, le regioni del Centro-Nord avranno precipitazioni sopra la media. Ecco le previsioni fino all’1 dicembre.

04 – 10 Novembre 2019

Pressione in calo al Nord per una discesa di aria fredda, in particolare sul Nord-Ovest, che si estenderà anche alle regioni centro-meridionali tirreniche; permane, invece, un regime in prevalenza anticiclonico sul resto del Meridione. Decisa anomalia nel campo delle precipitazioni che risulteranno oltre la media, in particolare il settore occidentale; non sono attese, invece, variazioni sostanziali rispetto alla media del periodo sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Le temperature subiranno una generale diminuzione anche se i valori non si discosteranno molto dai valori medi.

11 – 17 Novembre 2019

La seconda settimana sarà caratterizzata da un aumento della pressione con valori per lo più livellati sull’intera penisola livellata ma con debole curvatura ciclonica che sarà responsabile di moderata instabilità sulle regioni tirreniche, in particolare quelle centro-settentrionali, con valori cumulati di precipitazione superiori alla norma mentre non si registrano variazioni sul resto della penisola. Le temperature vedranno una variazione soltanto al Centro-Sud dove risulteranno al di sopra della media climatica.

18 – 24 Novembre 2019

Per la terza settimana il quadro sinottico mostra una incertezza sulla distribuzione barica evidenziando una locale ripresa del campo delle pressioni sul settore nordoccidentale ed una persistente debole curvatura ciclonica sul resto della penisola. Le precipitazioni risulteranno lievemente al di sopra delle medie stagionali al Sud e senza variazioni significative al Centro-Nord. Il campo termico rimarrà per lo più in linea con i valori di riferimento.

25 Novembre – 01 Dicembre 2019

Anche la quarta settimana mostra una incertezza del campo barico con un flusso per lo più zonale e con una probabile modesta curvatura anticiclonica sulle regioni nordoccidentali. Sia le temperature che le precipitazioni non subiranno sostanziali variazioni rispetto alla media statistica.