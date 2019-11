Allerta Meteo, storica ondata artica sugli USA: freddo brutale per 200 milioni di americani, a rischio centinaia di record di temperatura

Centinaia di record di temperatura minima sono a rischio nei due terzi orientali degli Stati Uniti a causa di una intensa ondata di aria artica che porta con sé condizioni pericolosamente fredde che ricordano più metà gennaio che novembre. Il nucleo di aria fredda è affondato prima dal Canada nelle Pianure dell’estremo nord. Ieri, lunedì 11 novembre, le temperature sono scese di diversi gradi sotto lo zero a Great Falls (Montana) e Rapid City (South Dakota), dopo che la neve ha imbiancato l’area nel weekend. “Il freddo continuerà a spostarsi verso sud ed est fino a mercoledì, interessando infine più della metà del Paese”, afferma Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather.

I termometri da Fargo (North Dakota) e Minneapolis fino a Chicago e Des Moines (Iowa) indicheranno temperature di almeno -12°C. Mentre l’aria artica si sposta verso est, le temperature saranno ancora più basse tra la sera odierna e la mattina di domani, mercoledì 13 novembre, sul Nord-Est e sul Medio Atlantico. Molte grandi città del Nord-Est, infatti, potrebbero stabilire nuovi record di temperatura minima domani mattina. Minime tra -7°C e -12°C in città come Detroit, Pittsburgh, Buffalo, Albany e New York City sono più comuni per la fine di dicembre o gennaio. Domani, la città di New York avrà la possibilità di infrangere il record di minima giornaliera di tutti i tempi dal XIX secolo. Il 12 novembre del 1873, la colonnina di mercurio è scesa a -5,5°C nella Grande Mela, riporta AccuWeather. L’ondata di freddo di questa settimana potrebbe stabilire un nuovo primato.

Questo freddo contribuirà a far persistere ancora più a lungo la neve che cadrà in settimana. Le località che non dovrebbero ricevere neve, lungo la costa nordorientale, potrebbero subire rapide gelate, con pozzanghere e punti bagnati che diventeranno ghiacciati. Preoccupazioni simili si estenderanno al Sud-Est, dove temperature sotto lo zero favoriranno la formazione di punti scivolosi. Nell’estremo sud, il gelo sarà un problema per le comunità fino alla Costa del Golfo. Diverse città dell’area, come Houston, Jackson, Mississippi e Birmingham, potrebbero infrangere i loro record di temperatura giornaliera stabiliti all’inizio del XX secolo.

Questa ondata di freddo, però, riporta AccuWeather, non durerà molto. Una tempesta nel Golfo del Messico contribuirà a portare aria più mite nel Sud-Est verso la fine della settimana. Le temperature, tuttavia, saranno probabilmente ancora a livelli inferiori alla norma per la metà di novembre.