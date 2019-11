Meteo, paesaggio da incanto a Livigno: la località si risveglia sotto la neve [FOTO e VIDEO]

Immagini da incanto quelle che arrivano da Livigno. Stamattina la località sciistica a 1.800 metri di altitudine in provincia di Sondrio si è risvegliata sotto una fitta nevicata che ha creato la solita atmosfera da fiaba che si respira a Livigno in inverno: un manto di neve soffice a ricoprire tutto. Questa mattina, poco dopo le 5, c’erano -2°C e la neve cadeva fitta dal cielo, come mostrano le immagini del video che trovate di seguito. Si registrano 25cm di neve fresca nel paese e 55cm in quota, secondo quanto riporta la pagina Facebook “Livigno”.

Intanto per l’Italia, si prospetta un’altra giornata di forte maltempo, con il rischio di eventi estremi.