Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: maltempo fino a fine Novembre, precipitazioni sopra la media al Centro-Nord

Il mese di novembre ha portato con sé intense ondate di maltempo che hanno devastato diverse zone dall’Italia da Nord a Sud: dapprima è toccato al Nord-Ovest, con le alluvioni in Liguria e Piemonte, poi al Sud, spazzato dai forti venti del Ciclone Mediterraneo con conseguenti alluvioni a Matera e il contemporaneo disastro dell’acqua alta a Venezia, ora la neve sta mettendo in ginocchio il Nord-Est. Inoltre, ci apprestiamo a vivere anche un weekend di maltempo. Che ci accompagnerà almeno fino alla fine di novembre, anche se le temperature resteranno sopra la media, come indicato dalle previsioni mensili del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 15 dicembre.

18 – 24 Novembre 2019

La prima settimana si delinea all’insegna di un regime ciclonico, su tutto il Paese, seppure in attenuazione. Ne conseguiranno quantitativi di precipitazione in generale ancora al di sopra della media del periodo, ma limitatamente alle regioni settentrionali e centrali tirreniche, con valori ragguardevoli sulla riviera di ponente; condizioni meteo migliori sul resto della Penisola ed isole. Temperature al di sopra della media climatologica su tutto il Paese.

25 Novembre – 01 Dicembre 2019

L’instaurarsi di un flusso di correnti sudorientali comporterà una nuvolosità più compatta con piogge sparse sulle regioni adriatiche e sulla Pianura Padana, con precipitazioni maggiori sul Piemonte; condizioni meteo nella norma sulle restanti regioni. Le temperature permarranno su valori elevati rispetto al periodo.

02 – 08 Dicembre 2019

Ulteriore leggera attenuazione nella terza settimana del regime ciclonico con conseguente rafforzamento delle condizioni di stabilità. Ne conseguiranno quantitativi di precipitazione in generale nella media del periodo su tutto il Paese, cui si affiancheranno valori di temperatura generalmente al di sopra.

09 – 15 Dicembre 2019

Nessuna particolare variazione attesa nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente.