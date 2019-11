Meteo, rare e affascinanti sfere di ghiaccio ricoprono una spiaggia in Finlandia e la vista è magica [FOTO e VIDEO]

Madre Natura sa sempre come stupirci e a volte, aggiunge quel qualcosa in più che sa confonderci e meravigliarci allo stesso tempo. Affascinanti e rare sfere di ghiaccio dalla forma simile a quella di un uovo sono apparse su una spiaggia di Hailuoto, in Finlandia, deliziando quanti hanno osato sfidare il freddo per visitare l’isola (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Hailuoto si trova nel Golfo di Botnia che separa Finlandia e Svezia nel braccio più settentrionale del Mar Baltico.

“È stato un fenomeno eccezionale, non l’avevo mai visto prima. Tutta la spiaggia era piena di queste sfere di ghiaccio”, ha dichiarato alla CNN un testimone. Secondo quanto raccontato da quanti hanno avuto la possibilità di osservare il fenomeno, sembra che la spiaggia sia stata coperta per diversi chilometri da queste affascinanti sfere di ghiaccio, che per la loro precisione sembrano essere state create a mano.

Invece, qui l’unica mano è quella natura. Sfere di ghiaccio come queste si formano quando le acque turbolente vicino alla costa infrangono uno strato di ghiaccio fangoso, secondo CNN Weather. Gli strati di fanghiglia poi rimangono uniti e continuano ad accumularsi l’uno sull’altro nell’acqua molto fredda. Quando le onde si infrangono sulla costa, fanno ruotare il ghiaccio in posizione, modellandolo in queste bellissime forme sferiche.