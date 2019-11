Meteo, intensa tempesta di neve in Colorado: fino ad 80cm di coltre bianca e caos trasporti [FOTO]

Una forte tempesta di neve ha provocato non pochi problemi in Colorado con diverse decine di centimetri di neve che si sono accumulati in alcune zone dello stato. La tempesta ha iniziato a svilupparsi nella notte di lunedì 25 novembre e si è poi intensificata nella notte. La maggior parte di Denver e i sobborghi della città si sono svegliati sotto 15-30cm di neve, con quantitativi molto più alti sulle montagne vicine. Pinewood Springs, vicino al Rocky Mountain National Park, è stata una delle località più innevate nello stato con quasi 81cm di neve. La neve si è diffusa anche in Nebraska con accumuli di 7-15cm.

Le strade dell’area sono state bloccate dalla neve, costringendo le autorità alla loro chiusura a causa delle intense nevicate e del sollevamento della neve stessa. Al Denver International Airport, si sono registrati ritardi dei voli e cancellazioni, che hanno portato oltre 1.000 persone a trascorrere la notte in aeroporto, secondo il Denver Post. Si parla di oltre 440 voli cancellati e 120 ritardati.

Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le immagini più significative che testimoniano l’intensità della tempesta di neve che ha colpito il Colorado nelle ultime ore.