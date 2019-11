Meteo, la tempesta tropicale Sebastien potrebbe diventare un uragano e dirigersi verso l’Europa [MAPPE]

La tempesta tropicale Sebastien nell’Oceano Atlantico ha il potenziale per diventare il 7° uragano della stagione atlantica 2019. Finora la stagione degli uragani atlantici 2019 ha prodotto 20 depressioni tropicali, 18 tempeste a cui è stato assegnato un nome, 6 uragani e 3 grandi uragani. Questa stagione è già la più attiva in termini di tempeste a cui è stato assegnato un nome dal 2012, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Fino a ieri notte, la tempesta tropicale Sebastien presentava venti massimi di oltre 96km/h con raffiche di intensità maggiore e si stava muovendo su una traiettoria verso nord-est a 29km/h. Sebastien, posizionata ad oltre 900km dalle Isole Sottovento settentrionali, al momento non rappresenta una minaccia per la terraferma. Tuttavia, non saranno gli effetti della tempesta ad essere notevoli. “La tempesta ha il potenziale di diventare il 7° uragano della stagione atlantica prima di unirsi con un fronte freddo in avvicinamento nella giornata di venerdì”, sostiene Dan Kottlowski, esperto di uragani di AccuWeather.

Se Sebastien dovesse intensificarsi in un uragano di categoria 1, dovrebbe mantenere tale intensità per le successive 18-24 ore. Poi dovrebbe iniziare ad indebolirsi considerata la prevista interazione con aria più secca, shear verticale più forte e acque più fredde lungo la sua traiettoria futura. Nel corso del weekend, Sebastien sarà incorporato in una zona frontale e si trasformerà presto in un ciclone extra-tropicale, ma proseguirà come un forte ciclone verso le Azzorre. “Quando Sebastien raggiungerà le Azzorre alla fine del weekend, i venti potrebbero essere a malapena di intensità di tempesta tropicale o burrasca”, ha aggiunto Kottlowski.

Le ultime previsioni del National Hurricane Center (NHC) sulla traiettoria di Sebastien indicano che diventerà un uragano oggi, 22 novembre. Il sistema continuerà verso le Azzorre e poi verso l’Europa occidentale all’inizio della prossima settimana, come un ciclone extra/post-tropicale con venti di tempesta, mentre il suo centro continuerà ad indebolirsi (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Il modello GFS sulla potenziale traiettoria di Sebastien lo porta sull’Atlantico, passando appena a nord delle Azzorre e avvicinandosi all’Europa occidentale nella giornata di martedì 26 novembre. Ci sono ancora diversi giorni di distanza per avere una traiettoria precisa, ma il potenziale che la tempesta si spinga sul continente europeo sta aumentando.

La stagione degli uragani termina ufficialmente il 30 novembre per il bacino atlantico. A quel punto, un forte shear del vento domina solitamente le principali aree di sviluppo del bacino, mettendo fine alla minaccia di sistemi tropicali. Tuttavia, questo non significa che tempeste tropicali o uragani non possano formarsi nel mese di dicembre e quest’anno è possibile un simile evento.

Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.