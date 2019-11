Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “Circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull’imbarcazione battente bandiera italiana ‘Asso Trenta’ in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite. Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai in difficoltà in mare.