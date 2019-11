Morto l’ultimo rinoceronte di Sumatra rimasto in Malesia: ne restano meno di cento al mondo

L’ultimo rinoceronte di Sumatra rimasto in Malesia è morto oggi per le conseguenze di un cancro. Lo riporta la BBC. Con la morte di quest’esemplare, una femmina di 25 anni che si chiamava Iman, il rinoceronte di Sumatra è definitivamente scomparso dalla Malesia. A maggio era morto l’ultimo maschio. In tutto il mondo restano meno di 100 esemplari, secondo alcune stime soltanto 30, e vivono tutti sparpagliati sull’isola dalla quale prendono il loro nome, in Indonesia. Proprio la frammentazione della popolazione di rinoceronti di Sumatra, oltre al bracconaggio e alla scomparsa del loro habitat, è tra le cause principali del rischio estinzione per questi animali.