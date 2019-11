MSC ospiterà i tifosi dei Mondiali di Calcio del Qatar 2022

Il Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) ha firmato un accordo con MSC Cruises per noleggiare due navi da crociera per ospitare gli appassionati di calcio durante la Coppa del Mondo che si terrà in Qatar dal 21 novembre 2022. In base all’accordo, lo Stato del Qatar noleggerà MSC Europa e MSC Poesia. La prima, MSC Europa, è oggi in costruzione nel cantiere di Saint-Nazaire, in Francia, e sarà consegnata entro il 2022. Si tratta della prima nave della flotta di MSC Crociere alimentata a GNL, utilizzerà questo carburante anche durante l’ormeggio a Doha. Proprio perché si tratta del combustibile più ecologico oggi disponibile nel settore, le emissioni saranno ridotte al minimo. Inoltre, come tutte le navi da crociera della flotta MSC, anche MSC Europa dispone di avanzati sistemi di trattamento dei rifiuti e delle acque e una vasta gamma di tecnologie ambientali all’avanguardia per la riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale.

Le due navi da crociera, con una capacità complessiva di 4.000 cabine, saranno ormeggiate nel porto di Doha, offriranno ai visitatori una vista spettacolare sullo skyline di West Bay e saranno collegate alle principali infrastrutture e alla metropolitana di Doha con bus navetta per accedere alle strutture sportive, alle zone loro dedicate e alle altre attrazioni qatariote.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, ha dichiarato: “Siamo lieti che il Qatar abbia scelto le nostre navi mettendo a disposizione dei turisti che visiteranno il paese durante la prossima Coppa del Mondo in Qatar nel 2022 alloggi e servizi di alta qualità arricchendo ulteriormente la loro esperienza in Qatar. L’evento, uno dei più famosi al mondo, sarà un’ulteriore opportunità per i turisti di tutto il mondo che arriveranno su Doha di poter provare l’esperienza internazionale che solo MSC Crociere sa offrire.“