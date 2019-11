A Natale tutti amici delle foreste: ecco le migliori idee-regalo certificate e suggerite da FSC®

L’anno che si sta concludendo ha consolidato in tante persone l’attenzione verso l’ecosistema dei boschi e delle foreste: fragili tanto da soccombere a incendi, alla devastazione umana e a quella prodotta da eventi meteorologici sempre più estremi ma al tempo stesso opportunità di salvezza, perché capace di catturare l’anidride carbonica, preservare la biodiversità, regolare il sistema di ricarica idrica e conservare il suolo. Un’accresciuta consapevolezza da parte di tanti cittadini che a Natale si può trasformare in gesti concreti.

FSC, Forest Stewardship Council®, la Ong che da 25 anni è impegnata a livello globale nella certificazione della gestione responsabile dei boschi e dei prodotti della sue filiere, ricorda che le Festività possono essere un’ottima occasione per manifestare con piccoli gesti l’impegno a tutelare il fondamentale patrimonio ambientale che boschi e foreste rappresentano in tutto il mondo. Il sistema di certificazione internazionale FSC infatti garantisce che materiali come legno o carta provengono da una gestione responsabile delle foreste, dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Ecco quindi le proposte certificate FSC e alcuni suggerimenti di buone azioni e buone letture per essere veri amici delle foreste.

Cosmetica: linea Whales di Pupa

Gli astucci della linea Whales di Pupa Cosmetics sono realizzati in carta certificata FSC e i cofanetti sono in plastica riciclata. Design nordico, linee morbide ed essenziali e colori polverosi per un soggetto inedito: la Balena, la regina degli oceani. La linea infatti sostiene WDC – Whale and Dolphin Conservation, un’organizzazione che in tutto il mondo tutela queste specie e l’ambiente marino. Quattro forme differenti e un kit inedito compongono una proposta cromatica ricercata e di tendenza.

Le spazzole e i pettini in legno sostenibile

Le spazzole e i pettini Tek in legno di frassino sono certificati 100% FSC. Ogni prodotto viene realizzato artigianalmente e solo con materiali naturali come il legno, ideale per la salute, la bellezza e la lucentezza dei capelli. Il manico e i dentini perfettamente torniti e levigati non strappano i capelli e non li elettrizzano; il supporto in pura gomma naturale permette una spazzolatura morbida e piacevole, massaggia il cuoio capelluto e riattiva la circolazione sanguigna, rafforzando i bulbi piliferi. Per Natale, le gift box si presentano con un packaging particolare studiato ad hoc per occasioni speciali. Sono composte da spazzola rettangolare o ovale laccata e twin set con custodia in cotone naturale, nei colori naturale, verde chiaro, arancione e bianco.

Design: Vaia Cube

È una cassa acustica da tavolo in legno proveniente dagli schianti della tempesta che ha devastato le Dolomiti a fine ottobre 2018. È realizzata da un gruppo di giovani che, in seguito a quell’evento, hanno deciso con determinazione di realizzare un modello di business che rimettesse al centro l’ambiente e il territorio. Vaia Cube è infatti un oggetto iconico: una piccola cassa che amplifica il messaggio sul tema ambientale e anche un elemento di autentico design: non esiste un pezzo uguale all’altro perché ogni colpo d’ascia dato dall’artigiano incide un taglio che segue le naturali venature del legno, rievocando così la ferita della foresta. Una parte dei ricavato della vendita (on line) andrà alla ricostruzione di aree colpite e certificate FSC nella Magnifica Comunità di Fiemme, in Trentino. Il larice e l’abete che compongono il cubo (di 10 centimetri di lato) riproducono suoni caldi e profondi: è possibile utilizzarlo sia come elegante supporto per lo smartphone che come amplificatore naturale. Design di Giorgio Leonardelli, Gabriele Motter e Alice Tonelli, realizzazione a cura di esperti falegnami trentini.

Piantare un albero con WOWNature

WOWNature è un progetto promosso da Etifor – spin-off dell’Università di Padova di cui FSC è partner – che consente di acquistare e piantumare il proprio albero scegliendo fra diverse aree verdi, in Italia e nel mondo. Una proposta per singoli e gruppi, con l’obiettivo di proteggere e migliorare l’ambiente, anche quello colpito da eventi atmosferici eccezionali. Dalle Alpi all’Africa, è possibile scegliere fra 25 opportunità dove far nascere un nuovo bosco, scegliendo con un click anche la specie. Sul sito si segue poi non solo il progetto ma si possono anche approfondire tante tematiche legate al bosco.

Campagna “Compostiamoci bene”