Nato: Gentiloni, ‘ha di fronte sfide ma non bisogna liquidarla’

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – “E’ molto pericoloso dire che la Nato è da mettere in soffitta, ma le sfide di cui parla Macron meritano delle risposte”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario in pectore agli Affari economici ed ex presidente del Consiglio, parlando a un convegno organizzato dall’Ispi a Milano, sulle parole del presidente francese Emmanuel Macron, che ha definito l’Alleanza atlantica in ‘morte cerebrale’. Però, ha continuato, “le contraddizioni in seno alla Nato sono evidenti”.

Gentiloni ha spiegato che “le sfide di cui parla il presidente francese ci sono tutte. E’ giusto discutere le sfide di Macron, ma bisogna stare attenti a non liquidare quello che abbiamo”.