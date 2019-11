Nave italiana attaccata dai pirati nel Golfo del Messico: due feriti [NOMI e DETTAGLI]

Una nave italiana e’ stata attaccata stanotte da un gruppo di pirati nel golfo del Messico. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L’Unita’ di Crisi del ministero degli Esteri “segue con la massima attenzione e in raccordo con l’ambasciata d’Italia a Citta’ del Messico“. Il blitz dei pirati sul mercantile italiano “Remas” della Micoperi è durato una decina di minuti e due italiani sono rimasti feriti in maniera non grave. I due feriti sono Andrea Di Palma e Vincenzo Grosso e sono stati trasferiti all’ospedale di Ciudad del Carmen. Uno è stato colpito alla testa con un oggetto contundente, l’altro raggiunto ad un ginocchio da un colpo d’arma da fuoco. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. A bordo della nave c’erano circa 35 persone, di cui una decina italiani. Dopo l’attacco, la nave è stata scortata a terra da imbarcazioni della marina messicana.

La Micoperi è un’azienda con base a Ravenna che rappresenta uno dei maggiori contractor dell’industria offshore.