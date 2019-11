Notte drammatica a Venezia: acqua alta record, danni alla Basilica di San Marco e un morto [FOTO e VIDEO]

Venezia è stata assediata letteralmente sommersa dall’acqua alta nelle scorse ore: la marea, con il vento di scirocco a 100 km/h ha sfiorato la paurosa soglia di 190 centimetri sul medio mare. Il picco, alle 22:50, è stato di un 187 cm. E’ la seconda misura nella storia della Serenissima, subito dietro al record dei 194 centimetri del 1966.

I danni in città sono gravi: gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, 3 vaporetti affondati, imbarcazioni alla deriva.

Si conta anche una vittima, un anziano di 78 anni che nell’isola di Pellestrina è rimasto fulminato, per un corto circuito, mentre la marea invadeva la sua casa.

Allagata la Basilica di San Marco: la cripta, ha riferito la polizia municipale, è stata sommersa completamente. Nel momento del picco, nell’edificio si registravano 110 cm d’acqua.

Tutto il centro storico è stato allagato: su questi livelli non ci sono passerelle o paratoie che tengano. I veneziani hanno assistito impotenti all’ingresso dell’acqua nelle calli, nelle piazze.

L’alta marea ha spinto l’acqua sin dentro l’aula del Consiglio regionale del Veneto a palazzo Ferro Fini, che si trova lungo il Canal Grande. “Mai si era verificata una situazione del genere – ha dichiarato il presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti -. Le paratie antiallagamento non sono state sufficienti a contenere l’ondata di piena, né è stato possibile lasciare il palazzo, stante la difficoltà di manovra delle lance e il difficile accesso al pontile; si è preferito garantire la sicurezza e rimanere quindi tutti a palazzo. Sono particolarmente spiaciuto per il disagio recato soprattutto ai dipendenti impegnati nell’assistenza ai lavori consiliari: devo ringraziare tutti per il senso di responsabilità dimostrato. Noi tutti siamo consci di vivere un momento eccezionale, una pagina di storia drammatica per la città di Venezia dopo l’alluvione del 1966“.

Il rialzo improvviso è iniziato in serata, quando le previsioni – inizialmente 145 cm – sono state riviste dal Centro maree del Comune: 160 centimetri, poi 170, 180, fino a 187 cm sul medio mare. Una misura da far sfiorare il collasso nella città lagunare.

Il vento di scirocco, al mattino girava da nordest raggiungendo le coste del Veneto, ma in serata si è intensificato: ha iniziato a spirare con raffiche fino a 100 km/h, e ha gonfiato la laguna. Alle 22 Piazza San Marco era deserta e spettrale, sommersa da quasi un metro d’acqua, le onde si infrangevano sulle colonne di Palazzo Ducale, sulla Basilica di San Marco.

“E’ un disastro, questa volta bisognerà contare i danni“, ha affermato il sindaco Luigi Brugnaro, mentre in barca effettuava un sopralluogo. “Stiamo affrontando una marea più che eccezionale – spiegava nelle scorse ore – Siamo tutti mobilitati per gestire l’emergenza“.

I danni si conteranno oggi, ma la marea di ieri rilancia anche il tema del Mose, il colossale sistema di barriere mobili contro le acque alte che attende ancora di essere ultimato, e lascia Venezia in balia di catastrofi naturali.

Tutte le scuole di Venezia e delle isole oggi resteranno chiuse. Il sindaco ha annunciato che chiederà lo stato di calamità naturale per la città.

Ora, mentre sta rapidamente scendendo l’onda di marea record, a Venezia è atteso un nuovo picco molto sostenuto per questa mattina. Il Centro maree del Comune di Venezia ha emesso un nuovo bollettino, che per le ore 10:30 prevede un colmo di 145 centimetri sul medio mare. Per giovedì 14 novembre attesi 130 centimetri, verso le ore 11, e 140 cm venerdì 15, sempre a metà mattinata.

Il porto, chiuso per disposizione della Guardia costiera alle ore 22:30 a causa dell’acqua alta, è stato riaperto: ciò dopo una verifica delle condizioni di sicurezza degli ormeggi portuali e dei principali canali, e preso atto del miglioramento delle condizioni meteo con il regresso dell’acqua alta. La Guardia costiera ha attivato i protocolli straordinari di intervento, con il dispiegamento di due motovedette per il trasporto degli infortunati al Pronto soccorso, due motoscafi per l’assistenza nei punti critici segnalati, e due gommoni in dotazione alla Nave “Dattilo”, giunta a Venezia ieri. Ormeggiatori e rimorchiatori portuali sono stati coinvolti per la messa in sicurezza di unità e pontoni che avevano rotto gli ormeggi. E’ stato emanato un “avviso di pericolosità” per la possibile presenza di ostacoli semisommersi, pericolosi per la sicurezza della navigazione.