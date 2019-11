La notte di Halloween nel mondo tra costumi e parate, non solo divertimento però: 4 morti in California [FOTO]

La scorsa notte gran parte del mondo ha celebrato Halloween, la festa più “spaventosa” dell’anno. Tra maschere, costumi, parete e l’immancabile “dolcetto o scherzetto”, la festività, nata circa 2.000 anni fa da una tradizione celtica, è stata celebrata da milioni di persone, dagli Stati Uniti ad Hong Kong, dalla Colombia alla Cina (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Negli Stati Uniti, però, quella di Halloween è stata una notte di sangue, con un bilancio di morti e feriti impressionante, da Chicago alla California. L’episodio più grave ad Orinda, non lontano da Oakland, dove almeno 4 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nel corso di una festa per celebrare la notte delle streghe. Il capo della polizia, David Cook, ha fatto sapere che al party erano presenti oltre cento persone, radunatesi in un’abitazione affittata sul sito AirBnb appositamente per la ricorrenza. Non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato la sparatoria, con gli investigatori che stanno ancora indagando.

A Chicago, tuttavia, l’episodio che più sta scuotendo l’opinione pubblica, quello di una bimba di 7 anni colpita alla nuca da un proiettile mentre travestita da ape bussava con la famiglia alle case del quartiere alla tradizionale ricerca di dolci e caramelle. La bambina sarebbe la vittima involontaria di una sparatoria e si sarebbe trovata nel mezzo di un gruppo di persone che inseguiva un altro individuo, quando improvvisamente qualcuno ha aperto il fuoco.