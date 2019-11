Nucleare: l’Iran avvia la costruzione di un nuovo reattore atomico

Iniziata in Iran la costruzione di un 2° reattore nucleare nella centrale di Bushehr: lo ha annunciato la tv di Stato.

Come il primo (operativo dal 2011) anche questo verrà realizzato con aiuto russo: l’impianto impiegherà l’uranio arricchito al 4,5% che il Paese sta producendo in violazione dell’accordo nucleare del 2015.